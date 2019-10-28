Горбачев назвал главную стратегическую ошибку Запада

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» назвал крупнейшую стратегическую ошибку Запада, которая стала шагом к подрыву доверия, возникшего вместе с прекращением холодной войны.

«Я никогда не скрывал своего мнения: решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами», – приводит его слова РИА «Новости».

В своей новой книге, которая вскоре появится в книжных магазинах, политик описывает, как обсуждался этот вопрос на излете холодной войны. По его словам, тогда и в НАТО, и в Варшавском договоре шли процессы пересмотра военных доктрин, было даже достигнуто соглашение о сокращении вооруженных сил, которое подписали члены этих альянсов.

«Предлагать тогда, в условиях существования Организации Варшавского договора, некое «юридически обязывающее соглашение» о нераспространении НАТО на Восточную Европу – как задним числом требуют мои критики – было бы абсурдом, нелепостью. Нас обвинили бы в том, что мы собственными руками рушим Варшавский договор», – подчеркивает Горбачев.

По его словам, восстановление доверия между Россией и Западом является важнейшей задачей мировой политики. Он призвал понять, что нельзя возлагать на Россию всю ответственность за нынешнее положение дел и требовать только от нее шагов навстречу. Тем более, по его словам, нельзя пытаться изолировать Россию, испортить ее отношения с другими странами. «Это пытались делать не раз, и в последние пять лет, и раньше. Но не получилось», – заявляет бывший советский лидер.

«Я не верю, что коллапс доверия, произошедший в последние годы, фатален и необратим», – отметил он. «Считаю его срывом, провалом, ошибкой. А ошибки исправимы», – продолжил Горбачев, отметив, что для исправления этой ошибки потребуются время, терпение, искусство вести переговоры.

Экс-президент СССР констатирует, что линия России на конструктивное взаимодействие в первом десятилетии 2000-х годов «не встретила должной реакции Запада»; его лидеры не шли на диалог и тем более на встречные шаги по жизненно важным для России вопросам – расширению НАТО, проблемам стратегической стабильности и ПРО, поставкам энергоносителей в Европу.

«Любой шаг России рассматривался на Западе через лупу подозрений в «стремлении возродить СССР», «взять геополитический реванш». Такие подозрения я всегда считал безосновательными», – подчеркивает автор книги.

По его мнению, «у России было гораздо больше оснований предъявить серьезные претензии нашим западным партнерам». «И она сделала это», – отметил Горбачев, уточнив, что имеет в виду выступление российского президента на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

«В Мюнхене Владимир Путин заявил, что Россия будет проводить независимую внешнюю политику. С этим не поспоришь. Этот внешнеполитический выбор – естественный и окончательный. И с этим необходимо считаться», – заключил он.

Ранее Горбачев в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag высказал мнение о том, кто победил в холодной войне.