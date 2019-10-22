Горбачев назвал победителей в холодной войне

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag высказал свое мнение о том, кто победил в холодной войне.

Отвечая на вопрос о действиях Запада после завершения холодной войны, Горбачев отметил, что «окончание холодной войны было нашей общей победой, но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя», передает РИА «Новости».

«[США] Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу», – заявил бывший президент СССР, подчеркнув, что Запад начал вести себя как, как будто ему «все позволено».

По его словам, лидеры западных стран не учли, как подобная трактовка завершения противостояния будет воспринята в России и как это повлияет на будущие взаимоотношения.

Горбачев констатировал, что страны Запада «не выдержали испытания новой эпохой», и в этом заключается основная причина нынешних разногласий между ними и Россией.

«В последнее время в Европе некоторые политические деятели все серьезнее начинают задумываться о том, что попытки изоляции России идут во вред всем, что нужно совместно искать выход, устраивающий все стороны. Об этом, я знаю, задумываются и в России», – заявил бывший советский лидер.

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В минувшую пятницу секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил об угрозе начала новой холодной войны из-за политики стран Запада.

Напомним, во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после развала СССР Россия честно прошла путь избавления от наследия «холодной войны», однако так и не дождалась взаимности от стран Запада, «опьяненных иллюзией наступления конца истории».

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