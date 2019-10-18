Патрушев предупредил об угрозе холодной войны и гонки вооружений в космосе

Политика стран Запада может привести к новой холодной войне, а также к гонке вооружений в космосе, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече представителей стран БРИКС.

Он заявил о «переломном этапе» в «архитектуре международных отношений», подчеркнув, что «формирование более справедливого мироустройства проходит непросто», передает РИА «Новости».

Патрушев обвинил США и их союзников в попытке подменить международное право, базирующееся на Уставе ООН, «так называемым порядком, основанным на правилах». Причем правила эти Запад пытается «подчинить своим геополитическим интересам».

Действия Запада создают угрозу возвращения «к состоянию холодной войны», заявил секретарь Совета безопасности.

«Непоследовательная, а зачастую и откровенно провокационная позиция» стран Запада угрожает всей системе стратегической стабильности, что может привести к «неконтролируемой гонке вооружений, в том числе в космическом пространстве», сказал Патрушев.

Он отметил роль стран БРИКС в поддержании региональной стабильности. Патрушев заявил, что государства БРИКС «являются безусловными лидерами» в Северо-Восточной и Южной Азии, в Африке и Латинской Америке, без учета их мнений «невозможно принимать важные решения в области глобального управления, реформирования мировой финансовой архитектуры, а также противодействия вызовам и угрозам безопасности».

Патрушев подчеркнул, что общий ВВП стран БРИКС «по паритету покупательной способности» в 2018 году оказался выше, чем у G7.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров по итогам 74-й сессии ГА ООН указывал, что продвигаемый Соединенными Штатами «так называемый порядок, основанный на правилах», не соответствует универсальным, общепризнанным, коллективно согласованным нормам международного права.

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