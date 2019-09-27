Россия указала на несоответствие продвигаемых США «правил» международному праву

Продвигаемый Соединенными Штатами «так называемый порядок, основанный на правилах», не соответствует универсальным, общепризнанным, коллективно согласованным нормам международного права, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам 74-й сессии ГА ООН.

По словам Лаврова, в России постарались проанализировать ту концепцию, которую активно продвигают на Западе, передает ТАСС.

«Так называемый порядок, основанный на правилах. И посмотреть, насколько эта концепция соответствует универсальным, общепризнанным, коллективно согласованным нормам международного права. По нашей оценке, соответствует не очень, а в целом ряде случаев даже противоречит», – заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы будем добиваться того, чтобы все страны вернулись к уважению Устава ООН, к уважению других норм и принципов универсального международного права. И в этой работе, и в этой позиции, я вас заверяю, у нас очень много единомышленников», – подчеркнул глава российской дипломатии.

Напомним, перед открытием 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД России заявил о необратимой трансформации мирового порядка вопреки сопротивлению Запада.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия предложила Европе освободиться от Америки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД