Экс-госсекретарь США назвал падение Берлинской стены «сюрпризом» для американской разведки

Госсекретарь США в 1989-1992 годах Джеймс Бейкер сообщил, что американская разведка не предполагала, что Берлинская стена может пасть.

«Короткий ответ – нет. Для нас это было таким же сюрпризом... Насколько мне известно, у нас не было заранее никакой информации, никаких разведданных об этом», – сказал Бейкер, выступая в Университете Джорджтауна, передает РИА «Новости».

Бывший госсекретарь отметил, что хорошо помнит тот день. Бейкер рассказал, что обедал с президентом Филиппин в госдепартаменте, когда ему передали записку, в которой шла речь о разрешении властей ГДР гражданам свободно переходить в Западный Берлин и обратно.

«Я поднял тост за это, извинился, и направился в Белый дом на встречу с президентом Джорджем Бушем, чтобы обсудить, каким будет наш ответ», – сказал экс-госсекретарь.

По его мнению, из падения стены стоит извлечь урок о том, что «дипломатия работает», если пользоваться ей правильно. Бейкер также отметил роль президента СССР Михаила Горбачева, который не разрешил применить силу.

«Еще одно существенное дипломатическое достижение заключалось в том, чтобы объединить Германию в мире и свободе как члена НАТО, несмотря на противодействие наших союзников (британцев и французов) и Советского Союза», – добавил он, посоветовав современным американским политикам обратиться к опыту Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего, так как союзы с другими странами важны и сегодня.

Ранее экс-глава ГДР рассказал о полученном от КГБ предупреждении накануне падения Берлинской стены.