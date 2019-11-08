Стало известно, кто представит Россию на юбилее падения Берлинской стены

Российской стороне было направлено приглашение для участия в мероприятиях, посвященных 30-летию падению Берлинской стены, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили РИА «Новости», что Россию представит посол в Германии Сергей Нечаев.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос об отношении россиян к падению Берлинской стены. Чаще всего россияне утверждают, что на момент падения Берлинской стены отнеслись к данному событию положительно (28% в 2019 году и по 32% в 2009 и 2005 годах), а 11% до 15% в разные годы утверждали, что не успели тогда разобраться в ситуации.

Берлинская стена – оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР.

9 ноября 1989 года под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином.

3 октября 1990 года с 00 часов ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом.