Китай решил принять участие в учениях «Кавказ-2020» в России

Китайские военные в сентябре примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» на территории России, говорится в заявлении Минобороны КНР.

«В соответствии с договоренностями между Китаем и Россией Народно-освободительная армия Китая направит военнослужащих в Астраханскую область России для участия в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», – приводит текст заявления Минобороны КНР ТАСС.

Как отмечается в документе, в мероприятии также будут участвовать военнослужащие Армении, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Пакистана и других стран.

Во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу анонсировал учения «Кавказ-2020» с участием «воинских контингентов девяти иностранных государств». Кроме того, по словам министра, еще «девять стран направят в Россию военных наблюдателей».

Напомним, в конце августа Индия отказалась от совместных с Россией учений «Кавказ-2020».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о динамике российско-индийских отношений, а также об их китайском аспекте.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД