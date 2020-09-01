Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявлено новое обвинение

Экс-замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено новое обвинение – в получении взятки в особо крупном размере.

Следователь ГВСУ СК РФ Денис Козловцев не раскрыл суть новых обвинений генералу, передает ТАСС.

«В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения – два по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В связи с очередным продлением срока следствия, учитывая, что им нарушалась более мягкая мера пресечения в виде подписки о невыезде, мы требуем продлить срок содержания под стражей до 6 декабря», – сказал следователь.

Напомним, генерал-полковник Халил Арсланов был отстранен от должности замглавы Генштаба ВС России в апреле. 7 февраля суд арестовал его по обвинению в мошенничестве. Арсланов считает, что уголовное дело против него возбуждено для дискредитации его самого и «высшего руководства Вооруженных Сил». Позже Арсланова обвинили в попытке выкупить материалы своего дела.