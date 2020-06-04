Экс-замглавы Генштаба обвинили в попытке выкупить материалы своего дела

Бывший заместитель главы Генштаба России генерал-полковник Халил Арсланов, который обвиняется в крупном мошенничестве, пытался за деньги получить от сотрудников военной прокуратуры данные о ходе своего дела, заявил судья 235-го Гарнизонного военного суда Илья Романенков.

«Согласно материалам оперативно-разыскной деятельности, Арсланов встречался с бывшими и действующими сотрудниками Главной военной прокуратуры и предлагал за денежное вознаграждение передать ему сведения о его уголовном деле», – передает его слова ТАСС.

Накануне сообщалось, что Арсланов отстранен от должности замглавы Генштаба в связи с арестом по уголовному делу о мошенничестве.

7 февраля суд арестовал его, сам Арсланов считает, что уголовное дело возбуждено для дискредитации его самого и «высшего руководства Вооруженных Сил».