Путин выразил надежду на открытие детских лагерей до конца года

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что до конца года крупнейшие детские лагеря откроют свои двери для отдыхающих.

«Мы постепенно открываем наши федеральные центры. Известный центр для одаренных детей «Сириус» уже начал принимать из разных регионов. Так будет и в других крупных центрах, надеюсь и в «Артеке» так будет, «Океане», в «Орленке», – цитирует ТАСС Путина.

По его словам, детские лагеря должны открываться с соблюдением требований санитарных врачей.

«Поэтому я надеюсь, что до конца этого года все-таки ребята из разных регионов побывают в наших крупнейших центрах», – добавил президент.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение об открытии в регионе детских оздоровительных и загородных лагерей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что запрет на отдых детей в лагерях не в своих регионах может быть отменен при благополучной эпидемической ситуации с коронавирусом.