Дегтярев решил открыть детские лагеря в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение об открытии в регионе детских оздоровительных и загородных лагерей, а также ресторанов и кафе. Он подчеркнул, что на этот шаг власти идут только на условиях соблюдения строгого санитарного режима во всех учреждениях.

«Детские лагеря нужно открывать. Риск заражения у детей ниже, когда они находятся под присмотром профессиональных педагогов. Но есть одно важное условие – подростки должны отдыхать только в своих муниципалитетах. Переезжать в другие места края никто не должен», – заявил Дегтярев.

Он поручил подготовить соответствующее постановление в недельный срок, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Детей примут девять загородных лагерей. Три из них в Хабаровске, три – в Комсомольске-на-Амуре, один в Амурском районе и еще два – в районе им. Лазо. Все они уже имеют соответствующие заключения Роспотребнадзора. Однако также необходимо соблюсти противоэпидемиологические требования. В течение следующей недели будут проведены соответствующие проверки. Также в течение недели весь персонал будет протестирован на COVID-19.

Наполняемость детских учреждений составит не более 50%. Таким образом смогут отдохнуть около 1,3 тыс. детей. Также в одном из лагерей планируется провести смену для детей медицинских работников. Готовятся к открытию и пришкольные оздоровительные лагеря. Планируется, что они будут работать в населенных пунктах, где нет болеющих COVID-19.

Кроме того, принято решение, что с 9 августа после тщательных проверок в Хабаровском крае заработают рестораны и кафе. Проверять условия выполнения в них санитарного режима будут специальные комиссии под руководством Роспотребнадзора. Для открытия ресторанам предстоит выполнить 12 правил. На первом этапе загрузка точек общепита, как и в ситуации с детскими лагерями, не превысит 50%.

Кроме того, власти региона намерены обсудить возобновление работы спортивных объектов и музеев. Для этого Дегтярев проведет отдельное рабочее совещание, на котором обсудит со специалистами риски такого шага и порядок контроля за деятельностью учреждений. Решение о начале их работы может быть принято уже на следующей неделе.

25 июля в Хабаровск была отправлена бригада медиков из Москвы для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.