Дегтярев обсудил с рестораторами возобновление работы предприятий общепита

Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае очень сложная, власти должны быть уверены, что предприниматели, выступающие за открытие сетей общественного питания, будут соблюдать все взятые на себя обязательства, заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

«Понимание есть, что открываться надо, так как отрасль (общественного питания – прим. ВЗГЛЯД) действительно сильно пострадала. Однако ситуация с коронавирусом в регионе очень сложная. Мы должны быть уверены, что предприниматели будут соблюдать все взятые на себя обязательства. Мы переживаем не самые легкие времена и только вместе сможем выйти из непростой ситуации. От рестораторов ждем ответственности и организованности. Со своей стороны гарантируем общий контроль за эпидемиологической обстановкой и помощь в развитии», – приводятся слова Дегтярева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Заявление прозвучало в ходе совещания при участии ведущих руководителей ресторанного бизнеса, представителей регионального управления Роспотребнадзора и краевого минсельхоза.

Врио главы региона оперативно собрал предпринимателей после их коллективного видеообращения, в котором рестораторы отмечают плачевное состояние отрасли из-за веденных ограничений. За четыре месяца запрета только в Хабаровске несколько десятков заведений были вынуждены закрыться. Частично исправить ситуацию помогло открытие летних веранд. Однако существенно на финансовую ситуацию в отрасли это не повлияло.

По словам представителей ресторанного бизнеса, на одной площадке краевые власти их собрали впервые. Диалог помог выработать единый подход к снятию ограничений.

«Логичным продолжением после открытия веранд является разрешение на полную работу предприятий. Так как бизнес заработал практически в полную силу и необходимы средства для оплаты арендных платежей и издержек, заработной платы. Здесь мы предлагаем пойти по пути ряда центральных регионов страны, реализовав уведомительную схему открытия. Ресторатор уведомляет муниципалитет о готовности и после проверки, подтвердив соблюдение всех санитарных требований, получает разрешение на работу», – отметил заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края, председатель правления Ассоциации рестораторов края Андрей Веретенников.

Позицию рестораторов разделяет и руководство регионального управления Роспотребнадзора, а также министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. Специалисты министерства готовы подключиться к проведению проверок. Однако открыться рестораторы смогут только при тщательном соблюдении всех санитарных требований: наличия антисептиков и масок, дистанцирования столов и прочего.

Для этого рестораторам необходимо до окончания очередной даты ограничительных мероприятий – 9 августа – пройти проверку, получив соответствующее разрешение. Кроме того, в процессе работы будут организованы регулярные проверки и, в случае нарушений, рестораторов ждут штрафы вплоть до закрытия по решению суда.

В ходе заседания владельцы кафе и ресторанов выразили готовность в кратчайшие сроки завершить все организационные процедуры и открыться раньше обозначенной даты.

Дегтярев поручил приступить к подготовке соответствующего постановления правительства края. Окончательную дату открытия предприятий общественного питания обсудят на заседании краевой комиссии по противодействию распространению коронавируса в регионе. Заседание планируется провести 28 июля.

При этом врио губернатора подчеркнул, что поддержку малого и среднего бизнеса в регионе необходимо усиливать. Этот вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании совета по предпринимательству и улучшению делового климата.

В субботу в Хабаровск была отправлена бригада медиков из Москвы для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В четверг Дегтярев посетил краевую больницу и поблагодарил хабаровских медиков за борьбу с коронавирусной инфекцией.