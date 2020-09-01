Малышева назвала дебилами критиков карантина

Врач и телеведущая Елена Малышева эмоционально прокомментировала критические заявления подписчиков о строгом карантине в России и мире.

Малышева вела прямой эфир в Instagram вместе с сыном Юрием, также врачом.

«Спрашивают: «Дебилы! Зачем тогда режим самоизоляции был в России?» – прочитала вопрос подписчицы Малышева.

Врач пояснила, что весной на властях лежала огромная ответственность, потому что никто не мог спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации. В результате многие, в том числе, мэр Москвы решили перестраховаться и уменьшить угрозу для граждан.

«Поэтому дебилы – это те, кто этого не понимает», – передает РИА «Новости» слова Малышевой.

Ранее Малышева заявляла, что жители американского Нью-Йорка «парализованы страхом» из-за коронавируса, несмотря на практически полное отсутствие случаев инфекции.

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