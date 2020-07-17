Малышева рассказала о «парализованных страхом» жителях Нью-Йорка

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17 июля, пятница | Последнее обновление — 13:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Баку обвинил Ереван в распространении фейка о сбитом азербайджанском беспилотнике
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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»
Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном
Россия лишает себя главной ударной силы на море
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
«Неслыханная свобода слова» по-украински
Андрей Манчук, политолог
США – страна расовой гармонии. Саудовская Аравия – самая толерантная к геям страна планеты. Украина – страна неслыханной свободы слова. Эти примеры объединяет то, что все они не имеют ни малейшего отношения к реальности. Подробности...
Инвестиции в Россию – привилегия для умных
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Не так важны деньги сами по себе, сколько то, какие это деньги. Инвестиции в такие ресурсные страны, как Россия, должны стать привилегией для иностранных инвесторов, а не правом «тяжелого кошелька». Иначе получится как на Украине. Подробности...
Работа на Америку ломает людям судьбы
Андрей Бабицкий, журналист
Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля
В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себяПодробности...
Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС
В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в миреПодробности...
Награждена обладательница самой большой груди Украины
Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер грудиПодробности...
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