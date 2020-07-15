Стали известны итоги испытаний вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса, результатом стало усиление иммунитета у добровольцев, принявших участие в исследовании, сообщает медицинский журнал New England Journal of Medicine.

По данным, приведенным в статье доктора медицины Питер Хитон об итогах первой фазы испытаний, в них приняли участие 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Их разделили на три группы по 15 человек. Каждой группе давали вакцину mRNA-1273 в разной дозировке: 25, 10 и 250 микрограммов, дважды, с промежутком между вакцинированием в 28 дней, передает газета «Ведомости».

После первого вакцинирования во всех трех группах у участников исследования выработались антитела к коронавирусу пропорционально дозе полученной ими вакцины. После второй вакцинации число антитела увеличилось в разы. Наибольшее их количество было выработано у участников группы с наименьшей дозировкой вакцины.

Также были выявлены побочные эффекты от вакцинирования у половины людей, проходивших испытания. Среди них указываются усталость, озноб, головная боль, боль в мышцах и болезненные ощущения в месте ввода вакцины. Больше всего таких побочных эффектов было после второго получения вакцины испытуемыми.

Отмечается, что факторов, которые препятствуют дальнейшим испытаниями, выявлено не было, а разработка вакцины должна быть продолжена.

Ранее в ВОЗ оценили испытания вакцины от коронавируса в России.

До этого директор института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа. Вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля, после чего институт подаст на регистрацию, которая, как ожидается, продлится до 2-4 августа.

Напомним, 18 июня в госпитале Бурденко на первой группе из 18 добровольцев начались клинические испытания вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. 10 июля стало известно, что Минобороны и центр Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.

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