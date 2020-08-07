Мальта и Люксембург приняли условия России по налоговым соглашениям

Мальта и Люксембург согласились на условия России по пересмотру налоговых соглашений, переговоры пройдут после завершения переговоров с Кипром по этому же вопросу, сообщил статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«В отношении Мальты и Люксембурга – обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия. Сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Мальтой», – передает слова замминистра ТАСС.

«Переговоры с Мальтой и Люксембургом будут оперативно завершены после окончания переговоров с Кипром», – добавил замглавы Минфина.

Ранее на этой неделе Минфин России решил запустить процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Финальный раунд переговоров состоится 10–11 августа в Москве.

Как отмечал доцент департамента налогообложения и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Виктор Мачехин, заявлением о выходе из соглашения с Кипром о двойном налогообложении Россия продемонстрировала непоколебимость своей позиции в борьбе с налоговыми уклонистами.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как богатым россиянам закрыли дорогу в налоговый рай.

Кроме того, Министерство финансов России предложило Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение, подняв ставку налога на дивиденды до 15%.