Кипр отреагировал на выход России из налогового соглашения

Министерство финансов Кипра надеется урегулировать с Россией вопрос о соглашении об избежании двойного налогообложения и рассчитывает на продолжение переговоров, рассказала чиновник ведомства.

Она отметила, что пока не поступало официального уведомления из Минфина России о денонсации соглашения. Минфин Кипра пока ознакомился лишь с сообщением российских коллег.

«Мы на связи, и со стороны соответствующего управления министерства финансов, и со стороны министерства иностранных дел, чтобы посмотреть, как можно политически справиться с этой темой. После первого знакомства с сообщением министерства финансов России мы посмотрим, как можно управиться политически. Несмотря на все это, мы сказали, что мы в распоряжении для последнего раунда переговоров, который был назначен на 5 августа», – сказала представитель ведомства РИА «Новости».

Она пояснила, что с соглашением или без соглашения налоговое обложение дивидендов и процентов будет одним и тем же.

«Гражданское право России вводит налог в 15% на дивиденды, и с соглашением бы Россия удерживала такой налог. Не прекрасно, когда государство в одностороннем порядке отменяет соглашение, которое мы обсуждаем, когда у нас хорошие контакты. Ясно, что не хорошо отменять его в одностороннем порядке, когда идет переписка», – уточнила чиновница.

Она отметила, что из России на Кипр за два года выведено значительное количество капиталов, однако она не может пока оценить потери экономики Кипра от выхода России из соглашения и возможность того, что работающие в России компании уйдут из кипрской юрисдикции.

«Я не знаю, как сейчас будет развиваться эта тема. Сейчас подождем, как будет развиваться эта ситуация. Продолжается переписка, и сегодня она тоже была с министерством финансов России. Посмотрим, как они ответят на наши призывы», – добавила чиновница.

Напомним, стало известно, что Минфин России запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам России облагаются по ставке 13%, а нерезидентам – 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяют существенно снизить налог. Соглашение с Кипром позволяло уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов до 5% с 15%. Аналогичные уведомления с требованием внести изменения в налоговые соглашения Минфин России направлял Люксембургу и Мальте.