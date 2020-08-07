Число жертв взрыва в Бейруте выросло до 154 человек

Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 154 человек, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Ранее сообщалось о 149 погибших, передает ТАСС.

Тем временем в Бейруте задержаны 16 сотрудников порта, где произошел взрыв.

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. Пострадали около 5 тысяч, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как плавучая бомба разрушила экономику Ливана.