Плавучая бомба из России разрушила экономику Ливана

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Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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За что повысили зарплаты российским военным

Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие Юрий Смитюк/ТАСС
В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о введении значительных дополнительных надбавок к окладам по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась? Подробности...
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Трамп нашел выгоду в «величайшей ошибке» в истории США

При Дональде Трампе ближневосточная политика США заметно изменилась Michael Reynolds/Consolidated News <br>Photos/Global Look Press
Дональд Трамп назвал величайшей исторической ошибкой своих предшественников военную интервенцию США на Ближний Восток. Как известно, вернуть оттуда домой всех солдат Трамп пообещал еще перед выборами 2016 года, однако генералитет и вашингтонские «ястребы» не дали ему этого сделать. Сможет ли Трамп продавить сопротивление своих генералов и вывести все американские войска из Ирака, Сирии и других ближневосточных стран? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Закон Черномырдина в действии

Алексей Алешковский, сценарист
Когда движение #MeToo только начиналось, никакого смеха оно у меня, в отличие от многих мужчин (и даже женщин), не вызывало – ведь люди говорили о своей боли. Но, как это обычно бывает, весь сегодняшний виктимный дискурс основан на подмене понятий – том же обмане. Подробности...
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Прекратите этот стон «Наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...
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Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
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Катастрофа в Бейруте: главное

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Плавучая бомба из России разрушила экономику Ливана

    Бейрут может вернуться в 80-е годы, когда на его улицах шли бои между христианами и мусульманами    5 августа 2020, 23:15
    Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков,
    Анна Кукушкина

    Взрыв в порту Бейрута всего за пару секунд парализовал всю экономику Ливана. Через этот крупнейший хаб проходило до 80% грузооборота страны. Погиб и хранившийся в порту национальный запас зерна, так что хлеба в Ливане осталось на месяц. Экономический катаклизм грозит превратиться в политический, вернув страну в эпоху гражданской войны.

    В среду президент Ливана Мишель Аун заявил, что после мощнейшего взрыва, прогремевшего накануне в порту Бейрута, страна столкнулась с сильнейшим экономическим кризисом в своей истории. «Тот, кто стоит за взрывом, понесет самое суровое наказание», – пригрозил Аун. По оценке губернатора Бейрута Марвана Аббуды, ущерб составит не меньше 15 млрд долларов, от взрыва в порту в той или иной мере пострадала половина ливанской столицы. Без жилья, к примеру, осталось 300 тыс. человек

    Еще утром во вторник бейрутский порт слыл одним из самых крупных и загруженных на восточном побережье Средиземного моря. Ежедневно в него заходили суда водоизмещением до 50 тыс. тонн. Через порт проходило 80% грузооборота страны, оборот грузоперевозок ежегодно составлял около 6 млн тонн.

    Взрыв произошел в портовом ангаре, который соседствовал с главным элеватором столицы, в результате погибло 85% запасов всего зернового запаса Ливана. В министерстве экономики предупреждают, что теперь хлеба осталось менее чем на один месяц – Ливану грозит «мучной кризис» и даже голод.

    Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров согласен, что экономика Ливана получила сильнейший удар. «Разрушений больше, чем после гражданской войны, которая шла в Ливане с 1975 по 1990 годы. Разрушено не только зернохранилище, но и весь центр Бейрута. Там все снесено, как в Сталинграде. Даже квартал с магазинами премиум-класса, который был расположен в 8 километрах от порта, превратился в руины. На самом деле погибли не сто человек, а гораздо больше. Это видно по масштабу разрушений», – сказал Багдасаров газете ВЗГЛЯД.

    Ключевыми товарами ливанского экспорта считались золото, фрукты, овощи, сахар и бумажные изделия. Главными покупателями были ЮАР, Эмираты, Саудовская Аравия и Швейцария. Ключевыми товарами импорта были нефтепродукты, автомобили, лекарства и крупный рогатый скот. В 2016 году объем экспорта составил 3,76 млрд долларов, а импорт – почти 20 млрд. Таким образом, без бейрутского порта экономическая жизнь целой страны фактически замрет.

    Багдасаров напомнил, что в стране ранее в этом году и так уже разразился сильнейший экономический кризис, ливанский фунт (лира) обесценился в десятки раз, что привело к «полному обнищанию» населения.

    «А теперь одним взрывом за несколько секунд фактически уничтожена экономическая опора государства.

    Ситуация может перерасти в полный политический катаклизм. Возникнет смесь кризисов, возможно, даже вновь вспыхнет гражданская война. Люди на улицах уже требуют, чтобы правительство ушло в отставку», – пояснил собеседник. По оценке Багдасарова, страна не сможет самостоятельно преодолеть кризис и потребуются внешние инвестиции. Во времена, когда в Ливане в начале нулевых правил премьер Рафик Харири, Бейруту щедро помогала Саудовская Аравия, также традиционно помощь оказывал Париж (Ливан был французской колонией).

    «Последствия гражданской войны 70-80-х были видны даже в начале нулевых. Как сейчас страна будет восстанавливаться, я даже не представляю. Ливан зарабатывал на туризме, но кто сейчас туда поедет?», – риторически спрашивает эксперт. Президент Аун, которому уже 85 лет, по мнению политолога, пребывает теперь в растерянности. «Вероятно, Ливан все же получит финансовую помощь от стран Персидского залива, но опять же – при условии смены власти, а это дает повод для возобновления внутреннего военного конфликта».

    Кстати, как раз на 7 августа в Бейруте было назначено оглашение приговора убийцам Рафика Харири,погибшего еще в 2005 году. Однако трибунал отложил его до 18 августа – «из уважения к бесчисленным жертвам ужасного взрыва» и объявленного в этой связи трехдневного траура.

    Другие арабисты также не исключают, что Ливан ждет новое издание гражданской войны, однако вряд ли в ближайшее время. «Главной проблемой Ливана остается движение Хезболла, мощная вооруженная организация, ориентированная на Иран. Разоружить ее требует значительная часть ливанского общества и ряд зарубежных государств, в которых Хезболла считается террористической организацией – это США, Германия, Великобритания. Попытка разоружения может привести к возобновлению вооруженной борьбы внутри Ливана», – заявил газете ВЗГЛЯД президент Института религии и политики Александр Игнатенко.

    Однако взрыв в порту, напротив, на время снял с повестки вопрос разоружения боевиков Хезболлы и привел к консолидации ливанского общества, уверен эксперт. «Это гуманитарная катастрофа, и так ее воспринимают и сами ливанцы, и зарубежные государства, часть которых уже оказывает помощь. Предполагать, что из-за этого начнутся распри между этническими и религиозными группами в Ливане, ошибочно. Сейчас приходят сообщения о том, что в больницы массово приходят люди для сдачи крови, и помогают всем, вне зависимости от того, к какой общине принадлежит человек, христианин он или мусульманин», – рассказал Игнатенко.

    Бейрут сгорел от сварочной искры

    Судя по всему, картина произошедшего уже известна следователям. Первый – относительно небольшой взрыв – произошел во время сварочных работ в ангаре, где хранилось 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. Этот груз еще шесть лет назад конфисковали с молдавского судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. Судно было зарегистрировано на его кипрскую компанию Teto Shipping и должно было доставить селитру из Грузии (Батуми) в Мозамбик. Об этом сообщил ТАСС бывший капитан судна Борис Прокошев. Танкер, по его словам, был разгружен в ливанском порту уже после того, как экипаж покинул судно, арестованное за долги.

    В Бейруте судно остановили из-за грубых нарушений правил эксплуатации, а у Teto Shipping не оказалось денег на погашение долгов перед экипажем и штрафов администрации порта. По информации ливанского телеканала LBCI, конфискованную селитру тогда выгрузили на берег и сложили в ангаре № 12, администрация решила ее утилизировать, но так этого и не сделала. Неоднократные обращения ливанской таможни в 2016 и 2017 годах к властям реэкспортировать груз остались без реакции.

    По данным Рен ТВ, прошедшая недавно инспекция обнаружила, что в портовый склад можно было попасть через некую щель в стене ангаров. Предположительно щель использовали для регулярного воровства. В роковой момент, за несколько секунд до катастрофы портовые рабочие попытались устранить щель сваркой. Скорее всего, искра от нее и стала причиной сперва пожара, а затем и взрыва всего склада.

    Официальное следствие уже назвало предварительную причину трагедии – «халатность» при хранении опасного груза. Об этом рассказали Reuters источники, знакомые с ходом расследования. Пожар, утверждает источник, начался на 9-м складе, а потом распространился на соседний 12-й, где и хранились тонны селитры. «Согласно наиболее убедительным данным, в ходе ремонтных работ произошло возгорание, а затем чудовищный взрыв ангара, в котором с 2014 года хранилась конфискованная с поврежденного судна аммиачная селитра, так что речь идет о вопиющих нарушениях техники безопасности», – рассказал российский посол в Ливане Александр Засыпкин.

    В среду вся администрация порта была отправлена под домашний арест. Глава МВД Мухаммед Фахми сообщил также, что правительство решило не проводить международное расследование взрыва.

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