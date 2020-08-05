Российский посол высказался о причине взрыва в Бейруте

Взрыв в Бейруте, в результате которого погибли больше 100 человек, случился из-за нарушений техники безопасности, заявил российский посол в Ливане Александр Засыпкин.

«Согласно наиболее убедительным данным, в ходе ремонтных работ произошло возгорание, а затем чудовищный взрыв ангара, в котором с 2014 года хранилась конфискованная с поврежденного судна аммиачная селитра, так что речь идет о вопиющих нарушениях техники безопасности», – заявил Засыпкин РИА «Новости».

Он добавил, что в Ливане многие говорят, что в трагедии отразились недостатки ливанской действительности, и «в этом есть большая доля истины». Посол отметил проблемы во взаимодействии ведомств и госструктур.

«Это был явный недосмотр и халатность соответствующих контрольных органов, хотя, как сообщалось, вопрос об утилизации взрывоопасной селитры регулярно ставился на повестку дня», – подчеркнул он.

Вместе с тем дипломат призвал не спекулировать на теме причины взрыва.

«Уверен, что ни при каких обстоятельствах нельзя заниматься политическими спекуляциями, а особенно, если пострадали тысячи людей», – сказал Засыпкин.

Напомним, во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Погибли более 100 человек, еще 4 тыс. пострадали. От взрыва пострадала половина города, взрыв сравнили с Хиросимой и Нагасаки.