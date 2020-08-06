Почетный адвокат России назвал Ефремова «жертвой» Пашаева

Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал стратегию Михаила Ефремова в суде, назвав актера «жертвой» своего защитника Эльмана Пашаева.

«Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи. Если бы он признал вину, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии поселения», – приводит мнение Островского РИА «Новости».

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



При этом он назвал Ефремова «жертвой» своего же защитника.

«Я все это воспринимаю через призму вероятного психологического заболевания адвоката Пашаева. Он, как известно, сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме. Его также исключали несколько раз из адвокатских палат. Поэтому я считаю, что Ефремов находится в руках шарлатана, и для меня это очень печально и жалко», – сказал юрист в эфире НСН.

Накануне адвокат актера Эльман Пашаев заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Сам Ефремов в ходе заседания суда заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит». По словам адвоката Эльмана Пашаева, это он написал текст с извинениями и признанием вины, который Ефремов записал на видео.

Комментируя ситуацию, главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что дело о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова превратилось в «отвратнейший фарс». Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил Ефремова о последствиях отказа раскаяться за ДТП.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.

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