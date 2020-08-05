Патрушев объяснил идеологические корни украинского национализма

Украинские радикалы действуют по примеру гитлеровской Германии, они выступают за создание на Украине нацистского государства, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Мы становимся свидетелями попыток искажения истории и замалчивания кровавых злодеяний фашистских режимов. И это является одной из причин того, что через 100 лет после того, как фашисты и нацисты подняли голову в Европе, их лозунги сегодня вновь звучат на площадях ряда стран», – заявил Патрушев в интервью «Российской газете».

Он отметил, что особенно ярко это проявилось на Украине, где после 2014 года к ведущей роли в политике «прорвались такие неонацистские организации, как «Свобода*», УНА-УНСО*, «Правый сектор*», «Национальный корпус*», «Добровольческий Рух ОУН*» (запрещены в РФ).

«Их лидеры выступают за построение на Украине «корпоративно-синдикалистского», а по сути нацистского государства», – подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза пояснил, что русофобию эти организации унаследовали от украинских пособников нацистов 1930-40 годов.

«Вдохновляясь примерами нацистской Германии, украинские неонацисты громят магазины с вывесками на русском языке, сжигают русскоязычные книги, а иногда и людей – как активистов «Антимайдана» в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Украинские радикалы запугивают своих сограждан, мешают нормальным общественно-политическим процессам», – заключил он.

Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские националисты объявили в стране «охоту на вату».