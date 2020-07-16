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16 июля, четверг  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
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Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

Военные строители сделали свою работу в кратчайшие срокиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Срочную и крайне важную работу выполнили в Крыму несколько сотен военнослужащих – буквально в считанные дни был построен трубопровод, благодаря которому будет решена проблема водоснабжения Симферополя. Как устроены подразделения, которым было поручено выполнение этой задачи, и каким образом они выполняли свою работу под блокадным Ленинградом и в Афганистане? Подробности...
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Украинские радикалы за деньги ведут «охоту на вату»

Сторонников Шария физически унижают и избивают на Украине – да еще платят за это деньгиФото: кадр из видео
Массовое политическое насилие на Украине вышло на новый виток. В стране разгорается так называемое сафари, она же акция «Опусти вату» – иначе говоря, охота с целью избиения сторонников партии Анатолия Шария. Кто уже стал жертвой этих актов насилия, кто их организовал – и почему украинское государство фактически одобряет творящийся в стране произвол? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

Тимур Шерзад, журналист
Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...

Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

Елена Кондратьева, журналист
Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Дело Ивана Сафронова высветило, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток. Подробности...
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              Украинские радикалы за деньги ведут «охоту на вату»

              Сторонников Шария физически унижают и избивают на Украине – да еще платят за это деньги   16 июля 2020, 14:58
              Фото: кадр из видео
              Текст: Николай Стороженко

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              Массовое политическое насилие на Украине вышло на новый виток. В стране разгорается так называемое сафари, она же акция «Опусти вату» – иначе говоря, охота с целью избиения сторонников партии Анатолия Шария. Кто уже стал жертвой этих актов насилия, кто их организовал – и почему украинское государство фактически одобряет творящийся в стране произвол?

              «Патриотические» (то есть крайне упоротые) украинские СМИ пишут о возрождении в США забавы Knockout. Она известна и как «Выруби белого», а первые сообщения о ней датируются еще началом 2010-х. Возможно, она действительно снова в моде, возможно (и более вероятно), что украинские медиа, занявшие откровенно расистскую позицию, просто откопали страшилку семи–восьмилетней давности, привязав ее к нынешним событиям в США. Важнее другое: на самой Украине как минимум с конца зимы процветает похожая забава.

              Но писать о ней СМИ не спешат. Зато подробности вовсю смакуются в закрытых Telegram-каналах и Viber-группах. 

              Telegram-насилие

              Первые сообщения о Telegram-канале «Опусти вату» датируются началом марта 2020 года. Точнее сложно судить, поскольку для чтения канала необходимо получить приглашение и пройти что-то вроде собеседования с его админами и модераторами (дежурный анализ профиля в соцсетях, ответы на вопросы вроде «Чей Крым?» и тому подобное).

              Первичную раскрутку каналу обеспечило видео «наезда» патриотов на депутата партии «Слуга народа» Максима Бужанского, известного антинационалистической риторикой и уважительным отношением к советскому периоду украинской истории. 

              Разговора не получилось, зато получилось забросать машину депутата яйцами – привычным оружием украинского люмпен-националиста. Ну и, конечно, получилось дать каналу громкий старт. По словам организаторов, на него подписалось тогда пять тысяч человек за сутки. 

              О том, чем занялись создатели канала далее, приходится судить с оговорками: информация в зеркала проекта в соцсетях выкладывается дозировано, чтобы не нарваться на бан. Но судя по Facebook-аккаунту проекта, весной его организаторы пробовали работать таким себе мини-«Миротворцем» – выкладывали контактные данные «ватников», провоцируя подписчиков: «...напишите хотя бы пару ласковых в WhatsApp», «...Кто рядом – проведите беседу».

              Впрочем, даже в Facebook-аккаунте проекта весной начинают появляться куда более агрессивные публикации. На одном авторы видео подходят на улице к парню и угрозами заставляют его снять футболку и спортивную кофту с советской символикой. На другом девочку-подростка из Запорожья заставляют становиться на колени и обливать лицо зеленкой (компания запорожских подростков в начале мая сорвала украинский флаг). Кроме того, один из организаторов «Опусти вату» (Александр «Волков» Демидов) засветился в инциденте с нападением на экс-советника секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо. 

              Уже в июне стало ясно, что всё это было лишь разминкой. 

              Хороший тамада и конкурсы интересные

              25 октября на Украине состоятся выборы в местные советы. Из-за того, что по срокам они не совпадают с парламентскими, сложилась любопытная политическая конфигурация: президентская партия держит большинство в Верховной раде. Тогда как в областных и районных советах всё так, словно президентом Украины до сих пор является Петр Порошенко. Учитывая же, что за первый год полномочий и сам Зеленский, и его партия растеряли примерно половину поддержки избирателей, очевидно: осень будет жаркой. 

              В противостояние Зеленского и Порошенко решил вмешаться политический журналист и видеоблогер Анатолий Шарий. Его партия принимала участие еще в парламентских выборах, но барьер тогда не преодолела.

              И вот 17 июня в Киеве состоялась масштабная акция сторонников партии. Официально – против бездействия власти в отношении правого радикализма. Однако скорее это было своего рода началом предвыборной кампании с мощным посылом избирателю юго-востока Украины: Зеленский не оправдал ваших надежд, он не противник радикализма, каким вы бы хотели его видеть. 

              Уже во время и после акции радикалы «Нацкорпуса» и «Азова» пытались атаковать ее участников. Спустя же несколько дней организаторы «Опусти вату» фактически объявили охоту на всех сторонников партии Шария. «Сафари», как они это назвали. 

              «Объявляем конкурс для всех правильных ребят, – говорит человек в балаклаве на видео. – Сними на видео как ты п***шь [избиваешь] титухана, шариёвца либо другую ватную мразь. Пришли это видео нам. За лучшее видео недели – 1000 гривен, за лучшее видео месяца – 5000 гривен. Каждому участнику – именную футболку». 

              Кстати, это не перевод, всё это говорилось на русском языке. Но, наверное, за избиения «ватной мрази» выдают не только футболки, но и языковые индульгенции. 

              Видео опубликовано 22 июня. А уже вскоре появились претенденты на лучшее видео месяца. 

              В тот же день ветеран полка «Азов» напал на ячейку партии Шария в Житомире. Видео с избиениями появилось в уже известном нам Тelegram-канале. В ночь на 25 июня был жестоко избит Никита Роженко – координатор партии в Харькове. Неделей позже похожее нападение зафиксировано уже в Виннице. Участники везде одни и те же – «Азов», «Нацкорпус». В Виннице это установлено наверняка, в Харькове они – первые подозреваемые (хотя официально партия «Нацкорпус» опровергла свою причастность к наиболее резонансному избиению).

              Всё это дает основания допустить, что и «Опусти вату» – тоже затея ветеранов этого добробата. 

              Удивить политически мотивированным насилием в исполнении украинских националистов после шести лет войны в Донбассе трудно. Хотя этим всё же удалось. Насилие выходит на системный уровень, а лучших исполнителей еще и премируют. Проломил кому-то череп с ватагой побратимов – 1000 гривен, считай, в кармане. 

              Зеленский дал добро?

              Впрочем, объявленное «сафари» – далеко не вишенка на торте. В YouTube-канале Шария появилось видео, на котором представитель партии берет комментарий относительно этого «сафари» и террора против своей политсилы у депутата фракции «Слуга народа» Никиты Потураева. А тот говорит примерно следующее: «Ну ребята, во-первых, вы – прокремлевское движение (мол, чего ж вы хотели?). Во-вторых, вы сами позиционировали себя как солдат. А с солдатами на войне случается всякое». 

              Потураев – не просто депутат пропрезидентской партии. Как политтехнолог он занимался организацией выборов партии в 2019 году, ведет нынешние выборы. И если внутри фракции можно наблюдать плюрализм даже по острым вопросам, то мнение Потураева всегда совпадает с точкой зрения офиса президента. То есть он своего рода флюгер, представитель Зеленского, хотя и не официальный. 

              Фрайкоры и санкция на насилие

              История уже знает похожие примеры. Украина напоминает Германию 1920-х годов. Правительству, пришедшему тогда к власти после поражения Германии в Первой мировой войне, не нравилась растущая популярность рабочего движения, а тем более попытки наиболее радикальных социалистов взять власть силой. На помощь пришли фрайкоры – организации ветеранов. В сегодняшней Германии есть улицы, названные в честь немецких коммунистов Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Зимой 1919 года их убили ветераны из фрайкора. Фрайкор в переводе – добровольческий корпус (почти полк). 

              Либкнехт и Люксембург, пожалуй, самые известные жертвы, но не единственные. Иначе и быть не могло: ветеранское насилие было негласно санкционировано властями. «Пожалуй, кто-то же должен быть кровавой собакой», – говорил о них и заодно о себе министр обороны Германии Густав Носке.

              На Украине до такого рода убийств дело пока не дошло, хотя дурное дело – нехитрое. В остальном же ситуация пугающе похожа. У ветеранов Первой мировой было мало причин любить Веймарскую республику. Как сегодня мало причин любить друг друга у Зеленского и Порошенко. По крайней мере, так ситуацию видит обыватель. 

              На самом же деле оба политика сегодня идеально друг другу подходят: опросы говорят о том, что партии Зеленского и Порошенко забирают на выборах львиную долю голосов избирателей и делят ее на двоих. А тех, кто в этот дележ попробует вмешаться, ждет «сафари» в исполнении одуревших от вседозволенности ветеранов украинского фрайкора. 


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