Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко Анонсированы переговоры глав МИД России и Белоруссии 31 августа 2020, 16:37 Текст: Евгения Лобковская

Глава МИД России Сергей Лавров встретится с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве в среду, 2 сентября. «Второго сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии в Москве», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости». На прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что Россия намерена поддерживать братский белорусский народ. Лавров также заявлял, что белорусской оппозицией руководят западные страны, отметив, что у МИД есть достаточно доказательств вмешательства Запада во внешние дела Белоруссии.

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