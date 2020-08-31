Свидетель защиты Ефремова сообщил о своей судимости

Свидетель защиты по делу Михаила Ефремова Андрей Гаев признался, что был судим и отбывал срок в колонии за избиение супруги.

Отвечая на вопросы прокурора, свидетель отметил, что неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Кроме того, он рассказал, что отсидел три года за избиение супруги, передает РИА «Новости».

«Ну, мы разводились, я ее приложил на кухне. Сидел по 117-й [статье] УК [«Истязание путем систематического нанесения побоев»] три года в Архангельской области», – заявил Гаев.

Ранее Гаев заявил, что актер Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре Москвы вышел со стороны пассажирского сиденья.

До этого на заседании Ефремов назвал последним желанием просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины и сравнил себя с приговоренным к казни. Его поддержали его адвокаты, заявив, что это исследование поможет понять, был ли актер за рулем.

Добровинский прокомментировал версию защиты Михаила Ефремова, согласно которой актер отсутствовал за рулем в момент смертельного ДТП. По его словам, о том, что в день ДТП за рулем был именно Ефремов, свидетельствует «каскад доказательств». В частности, юрист напомнил о признании вины самим актером на следующий день после аварии.

Кроме того, Ефремов в ходе слушания по делу допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.

Напомним, 5 июля телеведущий Владимир Соловьев обнародовал результаты экспертизы МВД по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М.О.».