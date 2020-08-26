Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский прокомментировал версию защиты Михаила Ефремова, согласно которой актер отсутствовал за рулем в момент смертельного ДТП.

По словам Добровинского, о том, что в день ДТП за рулем был именно Ефремов, свидетельствует «каскад доказательств». В частности, юрист напомнил о признании вины самим актером на следующий день после аварии, передает «Москва 24».

Также адвокат напомнил, что свидетели давали показания, согласно которым Ефремов находился на водительском месте.

«Ни у меня, ни у гособвинителей нет в этом никаких сомнений. Все остальное от лукавого», – подчеркнул Добровинский.

Он предположил, что судебное разбирательство завершится «в ближайшую неделю».

Ранее Ефремов в ходе слушания по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде Москвы допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.

Напомним, 5 июля телеведущий Владимир Соловьев обнародовал результаты экспертизы МВД по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М.О.».

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