Свидетель защиты Ефремова со скандалом покинул судебное заседание

Свидетель защиты Михаила Ефремова Теван Бадасян устроил скандал на заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера.

Отмечается, что свидетель во время дачи показаний раздавал всем окружающим указания, препирался с прокуратурой и адвокатом потерпевших Александром Добровинским.

«Дайте мне слово, дайте мне поговорить! Михаил Олегович (Ефремов – прим. ВЗГЛЯД), сядьте! А вы, Добровинский, занимайтесь своим делом!», – цитирует «Комсомолькая правда» Бадасяна.

Когда юрист попросил Бадасяна не кричать, свидетель перешел на угрозы. «Сядьте! Вы слышали, как я ору? Вот и надейтесь, что не услышите! Если я буду орать, вы отсюда вылетите!» – сказал Бадасян.

Также свидетель бурно реагировал на задаваемые ему вопросы. «Я требую пройти проверку на полиграфе! Я требую, чтобы мой телефон проверили по биллингу! Уважаемый судья, я могу заявлять ходатайство? Нет? Почему?», – сказал Бадасян.

В итоге свидетель обвинил родных погибшего Сергея Захарова в «хайпе» и покинул зал суда.

Ранее Бадасян заявил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.

До этого на заседании Ефремов назвал последним желанием просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины и сравнил себя с приговоренным к казни. Его поддержали его адвокаты, заявив, что это исследование поможет понять, был ли актер за рулем.

Добровинский прокомментировал версию защиты Михаила Ефремова, согласно которой актер отсутствовал за рулем в момент смертельного ДТП. По его словам, о том, что в день ДТП за рулем был именно Ефремов, свидетельствует «каскад доказательств». В частности, юрист напомнил о признании вины самим актером на следующий день после аварии.

Кроме того, Ефремов в ходе слушания по делу допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.

Напомним, 5 июля телеведущий Владимир Соловьев обнародовал результаты экспертизы МВД по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М.О.».