Киев захотел привлечь американских инвесторов для развития Донбасса

Украинский вице-премьер Алексей Резников пригласил США для разработки экономической стратегии развития Донбасса, сообщило министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий после встречи Резникова с замгоссекретаря США Стивеном Бигэном.

«Ключевое внимание было уделено стратегии экономического развития Донбасса, над которой работает министерство. (...) Резников пригласил экспертов от Соединенных Штатов присоединиться к работе над документом», – цитирует РИА «Новости» сообщение министерства.

Также стороны поговорили о возможном привлечении инвесторов из США.

Вице-пермьер указал, что для инвесторов важна юридическая защита их прав, верховенство права и система страхования рисков.

Киев изучает распространение правил международного коммерческого арбитража на регион, чтобы создать благоприятные и прозрачные условия для инвесторов, сказал Резников.

В пятницу посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко заявил, что в случае провала минских соглашений Киев мог бы временно отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом в пользу сохранения «западного вектора».

В июле вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.