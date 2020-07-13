Киев заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции

Украина считает неприемлемым закрепление особого статуса Донбасса в конституции, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Что касается непосредственно упоминания так называемых «ОРДЛО» в конституции, для нас это неприемлемо, и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами», – передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Сегодня».

Он также подчеркнул, что «с первого дня Минских соглашений Украина была верна им для того, чтобы реинтегрировать территории, но не по российскому сценарию»

«Любые попытки перекрутить Минские договоренности, интерпретировать их таким образом, чтобы реинтеграция состоялась на российских условиях, заранее обречены на провал», – отметил Кулеба.

Кроме того, он выразил надежду, что Россия займет «конструктивную, ответственную позицию» относительно Минских соглашений и начнет с первого и самого важного правила, закрепленного в них.

Также глава МИД Украины заявил о недопустимости каких-либо требований в адрес Украины о принятии законов относительно статуса Донбасса.

«Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужными. Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон», – добавил он.

Однако он уверил, что «с большим вниманием ознакомился с интервью заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака.

«Мы считаем его очень показательным. Там коллекция российских штампов, подходов, но если читать между строк, то интервью особенно познавательное», – подытожил Кулеба.

Напомним, согласно п.11 Минских соглашений, Киев еще к концу 2015 года должен был обеспечить принятие новой конституции, предполагающей «в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)», а также «принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей» к тому же сроку.

Ранее вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников в понедельник выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать».

В Кремле подчеркивали, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы.

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