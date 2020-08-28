Мясников: Врач никогда не напишет «больной отравлен»

Главврач московской ГКБ № 71 и телеведущий Александр Мясников поддержал президента союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонида Рошаля в его оценке ситуации с блогером Алексеем Навальным. Кроме того, Мясников оценил формулировку диагноза врачей немецкой клиники Charite.

Мясников в своем Telegram-канале привел высказывание Рошаля, в котором тот отмечал, что российские медики спасли Навальному жизнь, и не должны страдать «за свой профессионализм».

«Больного в короткие сроки довели до транспортабельного состояния, а потом еще десять часов продолжали спокойно лечить, пока немецкие пилоты выспятся», – отмечал Рошаль.

«Все врачи знают как ценен первый «золотой» час от начала любого серьезного приступа. Именно в этот час чаще всего и решается - жить пациенту с какой-либо катастрофой или нет. На головы омских врачей буквально с неба сваливается пациент в глубокой коме неясного происхождения. Работают под сильным психологическим давлением. Стабилизируют больного, делают все необходимые обследования, включая токсикологию. Причем немецкие медики – ни те, что прилетели за больным и видели все воочию, ни из клиники Charite – ни разу не сказали, что что-то было сделано неправильно или не в полном объеме», – отметил Мяснков.

Немецкие медики сообщили, что блогер якобы был «отравлен», и что российские коллеги не хотели отпускать пациента.

«Ну да, не хотели. Я уже писал – любая медицинская эвакуация – это риск. И тут взвешиваются плюсы перевода (например для операции или исследования, невозможных в месте пребывания больного) и минусы. В данном случае эвакуация имела смысл для обеспечения спокойной обстановки вокруг лечения пациента. Но не тут-то было: в заключении появилось слово «отравление». Врач нигде и никогда не напишет «больной отравлен», он напишет то, что видит, например: «больной интоксицирован», – указал Мясников.

Он добавил, что врач может указать факт наличия яда в организме, но не на криминальную составляющую попадания этого вещества в организм.

«У меня большой вопрос, кто писал заключение, если СМИ правильно передают букву написанного? Если пишется как слышится, то писал не врач», – отметил Мясников.

Он также обратился к самим омским врачам, и спросил их, сказали ли им спасибо за спасенную жизнь родственники и друзья Навального.

«Поблагодарили за спасение жизни пациента, написали благодарственное письмо, пытались подарить коньяк или цветы? Надеюсь, что что-то в этом роде было, должно было быть, все под Богом ходим, больной все еще в коме. И ничего не позади! Пишут «угрозы для жизни нет». Надо писать: пока нет. Больного в коме ждут грозные враги – инфекции и тромбоэмболия. Да, с ними борются массивными профилактическими дозами антибиотиков и кроверазжижающих, но бороться – далеко не значит победить», –указал Мясников.

Он также описал, как проходит консилиум врачей в московском департаменте здравоохранения.

«Вызывается для доклада врач из поликлиники, где рутинно наблюдался больной. Сколько раз посещал, с чем, когда обращался последний раз. Потом врач «скорой»: что увидели, о чем подумали, что вводили, а что не вводили и почему? Потом врач приемного отделения больницы: что сделано, что не сделано, как интерпретировались тот или иной анализ? Потом врач отделения, если был перевод – врачи на каждом этапе. Выписка никогда не даст тебе всей этой информации. А вот такой разбор очень часто выводит на правильные коллегиальные решения», – пояснил Мясников.

По мнению Мясникова, Рошаль высказал верную мысль по поводу того, что медики не должны страдать за свой профессионализм.

«Более того – их немецкие коллеги и не критикуют их действия, все неадекватные крики и обвинения идут не от профессионалов», – отметил автор публикации.

Ранее национальная ассоциация заслуженных врачей России призвала общество и политиков к объективности в оценке ситуации вокру Навального.

В минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам Омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Однако, по его словам, омских медиков начали критиковать сторонники Навального за якобы намеренную задержку транспортировки пациента.

Газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что задержка с транспортировкой была связана исключительно с пассивной позицией бригады немецких врачей, вылетевших за Навальным в Омск.

Несмотря на то, что омские врачи по итогам консилиума приняли решение о достаточной стабилизации Навального для его транспортировки и сообщили об этом прибывшей немецкой бригаде в 21.20 21 августа, самолет вылетел лишь в 8 утра на следующий день, так как пилоты решили отдохнуть перед полетом – именно немецкая сторона отказалась ускорить процедуру.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.