Мясников: Врач никогда не напишет «больной отравлен»

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28 августа, пятница  |  Последнее обновление — 19:24  |  vz.ru
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Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

В Крыму заработала уникальная транспортная артерия Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крыму открылась уникальная в технологическом плане четырехполосная автомобильная трасса «Таврида», которая свяжет Керчь с Севастополем. Казалось, что после Крымского моста удивить чем-либо будет сложно. Однако именно при строительстве «Тавриды» впервые использовали уникальную смесь для покрытия дорог. Какой эффект окажет трасса на экономику полуострова? Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Как украинская разведка вербует в России своих агентов

Агентов украинских спецслужб в России задерживают регулярно кадр из видео
ФСБ разоблачила очередного агента украинских спецслужб – и за последние годы известно о десятках таких задержаний. Но куда меньше известно о том, какими способами украинская разведка вербует себе информаторов среди российских военнослужащих. Украинские методы порою весьма необычны. Как распознать, что к вам обратился не просто знакомый с Украины, а иностранный шпион? Подробности...
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Отношения России и Японии ждет эпоха застоя

В Кремле выразили сожаление в связи с отставкой Абэ Franck Robichon/REUTERS
Глава японского правительства Синдзо Абэ подал в отставку. Будучи рекордсменом страны по пребыванию в должности премьера, Абэ смог сделать многое, но не преуспел в главном – заключении мирного договора с Россией. Кто из политиков может стать преемником Абэ и как смена власти в Японии может отразиться на отношениях с Москвой, Вашингтоном и Пекином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Минимальный возраст для голосования надо поднимать

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сегодня буквально сносится инфраструктура взрослости. Причем это выглядит довольно парадоксально. На самом деле мир стремительно стареет. Молодых даже количественно становится все меньше. Однако именно сейчас происходит какая-то странная и дурная экспансия молодости. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
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Коронавирус показал, что города действительно не резиновые

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Политика развития крупных агломераций терпит крах на фоне не самой страшной эпидемии. Мы можем наблюдать, что главными жертвами эпидемий стали крупные города и густонаселенные районы: Ухань, Нью-Йорк, Москва, Лондон. Подробности...
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

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    Мясников: Врач никогда не напишет «больной отравлен»

    28 августа 2020, 18:51

    Главврач московской ГКБ № 71 и телеведущий Александр Мясников поддержал президента союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонида Рошаля в его оценке ситуации с блогером Алексеем Навальным. Кроме того, Мясников оценил формулировку диагноза врачей немецкой клиники Charite.

    Мясников в своем Telegram-канале привел высказывание Рошаля, в котором тот отмечал, что российские медики спасли Навальному жизнь, и не должны страдать «за свой профессионализм».

    «Больного в короткие сроки довели до транспортабельного состояния, а потом еще десять часов продолжали спокойно лечить, пока немецкие пилоты выспятся», – отмечал Рошаль.

    «Все врачи знают как ценен первый «золотой» час от начала любого серьезного приступа. Именно в этот час чаще всего и решается - жить пациенту с какой-либо катастрофой или нет. На головы омских врачей буквально с неба сваливается пациент в глубокой коме неясного происхождения. Работают под сильным психологическим давлением. Стабилизируют больного, делают все необходимые обследования, включая токсикологию. Причем немецкие медики – ни те, что прилетели за больным и видели все воочию, ни из клиники Charite – ни разу не сказали, что что-то было сделано неправильно или не в полном объеме», – отметил Мяснков.

    Немецкие медики сообщили, что блогер якобы был «отравлен», и что российские коллеги не хотели отпускать пациента.

    «Ну да, не хотели. Я уже писал – любая медицинская эвакуация – это риск. И тут взвешиваются плюсы перевода (например для операции или исследования, невозможных в месте пребывания больного) и минусы. В данном случае эвакуация имела смысл для обеспечения спокойной обстановки вокруг лечения пациента. Но не тут-то было: в заключении появилось слово «отравление». Врач нигде и никогда не напишет «больной отравлен», он напишет то, что видит, например: «больной интоксицирован», – указал Мясников.

    Он добавил, что врач может указать факт наличия яда в организме, но не на криминальную составляющую попадания этого вещества в организм.

    «У меня большой вопрос, кто писал заключение, если СМИ правильно передают букву написанного? Если пишется как слышится, то писал не врач», – отметил Мясников.

    Он также обратился к самим омским врачам, и спросил их, сказали ли им спасибо за спасенную жизнь родственники и друзья Навального.

    «Поблагодарили за спасение жизни пациента, написали благодарственное письмо, пытались подарить коньяк или цветы? Надеюсь, что что-то в этом роде было, должно было быть, все под Богом ходим, больной все еще в коме. И ничего не позади! Пишут «угрозы для жизни нет». Надо писать: пока нет. Больного в коме ждут грозные враги – инфекции и тромбоэмболия. Да, с ними борются массивными профилактическими дозами антибиотиков и кроверазжижающих, но бороться – далеко не значит победить», –указал Мясников.

    Он также описал, как проходит консилиум врачей в московском департаменте здравоохранения.

    «Вызывается для доклада врач из поликлиники, где рутинно наблюдался больной. Сколько раз посещал, с чем, когда обращался последний раз. Потом врач «скорой»: что увидели, о чем подумали, что вводили, а что не вводили и почему? Потом врач приемного отделения больницы: что сделано, что не сделано, как интерпретировались тот или иной анализ? Потом врач отделения, если был перевод – врачи на каждом этапе. Выписка никогда не даст тебе всей этой информации. А вот такой разбор очень часто выводит на правильные коллегиальные решения», – пояснил Мясников.

    По мнению Мясникова, Рошаль высказал верную мысль по поводу того, что медики не должны страдать за свой профессионализм.

    «Более того – их немецкие коллеги и не критикуют их действия, все неадекватные крики и обвинения идут не от профессионалов», – отметил автор публикации.

    Ранее национальная ассоциация заслуженных врачей России призвала общество и политиков к объективности в оценке ситуации вокру Навального.

    В минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

    При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам Омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

    Однако, по его словам, омских медиков начали критиковать сторонники Навального за якобы намеренную задержку транспортировки пациента.

    Газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что задержка с транспортировкой была связана исключительно с пассивной позицией бригады немецких врачей, вылетевших за Навальным в Омск.

    Несмотря на то, что омские врачи по итогам консилиума приняли решение о достаточной стабилизации Навального для его транспортировки и сообщили об этом прибывшей немецкой бригаде в 21.20 21 августа, самолет вылетел лишь в 8 утра на следующий день, так как пилоты решили отдохнуть перед полетом – именно немецкая сторона отказалась ускорить процедуру.

    В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

    Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами.

    О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.


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