В России начали работу над единой вакциной от гриппа и коронавируса

Российские ученые разрабатывают уникальную вакцину, которая будет защищать одновременно от гриппа и от COVID-19, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто телеканалу РЕН.

Сейчас над проектом работают несколько групп специалистов.

«Это будут комбинированная вакцина. Она будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции», – передает его слова РИА «Новости».

На данный момент вакцина находится на начальной стадии разработки. Препарату предстоит пройти тесты на животных и целую серию клинических исследований. Однако определенные положительные результаты уже есть, отметили в центре.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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