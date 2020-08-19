Минздрав Белоруссии подтвердил гибель третьего пострадавшего в ходе протестов

Еще один пострадавший в ходе протестных акций в Белоруссии скончался в больнице, сообщили в пресс-службе минздрава Белоруссии.

«С прискорбием сообщаем, что 19 августа скончался [пострадавший на акциях протеста] гражданин Республики Беларусь Геннадий Шутов», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».



По данным минздрава, Шутова 13 августа перевели в тяжелом состоянии на лечение из Брестской областной больницы скорой медпомощи в госпиталь министерства обороны. «К сожалению, вечером 18 августа наступило резкое ухудшение состояния, и, несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось», – сообщили в минздраве.

По данным Tut.by, во время акций протеста в 43-летнего Шутова стреляли силовики. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов. Со ссылкой на родственников погибшего, издание сообщает, что мужчина не дрался, не конфликтовал, а просто шел.

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время акций протеста пострадали более 150 человек, два человека погибли, один из них в Минске.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».