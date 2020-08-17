Минздрав Белоруссии сообщил о двоих погибших во время протестов

Во время акций протеста в Белоруссии пострадали более 150 человек, два человека погибли, один из них в Минске, заявил министр здравоохранения Белоруссии.

В больницах находятся 158 человек, трое в тяжелом состоянии. У всех остальных состояние стабильное, некритичное, сообщил Караник, когда вышел на акцию протеста, которую медработники устроили в у здания Минздрава, передает портал Тut.by.

По сообщению портала, около белорусского Минздрава собралось около 100 медиков, они требуют обеспечить доступ врачей на территории ЦИП и ИВС для осмотра пациентов и решения вопроса о госпитализации.

После того, как министр вышел к собравшимся, они стали скандировать «Позор!», «В отставку!». Караник отметил, что требование неактуально, так как сейчас все правительство в отставке.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывалиь бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».