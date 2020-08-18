В Нью-Йорке и Филадельфии прошли акции в поддержку протестов в Белоруссии

Представители белорусской диаспоры в Нью-Йорке и Филадельфии в выходные приняли участие в демонстрациях за честные выборы и против насилия в Белоруссии.

В обоих городах в акциях в основном приняли участие представители белорусской диаспоры. Люди кричали «Живе Беларусь», размахивали красно-белыми флагами и несли плакаты с призывами остановить насилие, освободить задержанных и отправить в отставку президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.

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В Нью-Йорке митинг прошел у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) и, по свидетельствам очевидцев, собрал около 1 тыс. человек.

«Если сравнивать акцию, которая прошла в Нью-Йорке в день выборов, то разница большая. Тогда был всеобщий праздник и вера в то, что можно выиграть. Но в этот раз были и грустные настроения. У многих знакомые были задержаны и избиты, всем просто страшно, что там происходит, и насколько много насилия», – говорит житель Нью-Йорка Влад Лесун, который переехал в США из Белоруссии в 2018 году.

«Я считаю, что власть, чиновники и силовики врут нагло в лицо, – продолжил он. – Они даже не хотят признавать вину, отрицая содеянное или перекидывая вину на самих же людей. Мол, они провоцировали ОМОН».

В Филадельфии для проведения демонстрации власти выделили одну из центральных улиц города. «Мы пришли, потому что хотим выразить солидарность с нашим народом, выразить поддержку и восхищение смелостью белоруссов, которые в эти дни демонстрируют невероятную сплоченность в борьбе за возможность быть услышанными, – говорит молодая семейная пара Екатерина и Антон, которые живут в США около двух лет. – Мы также хотим, чтобы пострадавшие в этой борьбе знали, что о них знают во всех уголках мира, и насилие, с которым они столкнулись, не остается незамеченным». «Проходящие мимо американцы выражали свою солидарность и желали удачи нашей стране, – добавили они. – Мы очень гордимся своим народом и не могли остаться в стороне».

Накануне президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал протесты в Белоруссии, назвав ситуацию в республике «ужасной».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Минздрав Белоруссии подтвердил гибель двух человек во время протестов.

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