Старейший театр Белоруссии присоединился к забастовке

Коллектив старейшего в Белоруссии Национального академического театра имени Янки Купалы потребовал от руководства страны остановить насилие по отношению к мирным жителям и провести открытые и прозрачные выборы.

«Коллектив Купаловского театра с тревогой наблюдает за тем, что происходит в нашей стране после президентских выборов. Мы очень сожалеем о погибших и большом количестве пострадавших в уличных протестах. Считаем, что основная ответственность за то, что происходит, лежит на действующей власти», – передает «Интерфакс» текст обращения.

Коллектив Купаловского театра потребовал от всех силовых структур срочно остановить насилие по отношению к мирным жителям, которые имеют законное конституционное право на свободу собраний и высказывания своих взглядов. Задержания без объяснения причин и ничем не объяснимая жестокость являются прямым нарушением закона, указали в театре.

«Сейчас необходим исключительно мирный диалог. Вести борьбу против собственного народа – это путь в никуда», – заявили купаловцы.

По их мнению, того, что сегодня происходит в Белоруссии, не случилось бы, если бы в стране прошли прозрачные и справедливые выборы. «К огромному сожалению, есть множество причин не доверять цифрам, озвученным ЦИК. Страна, в которой существует огромный дефицит доверия к власти, лишена будущего», – говорится в обращении.

Коллектив ведущего театра Белоруссии уверен: в настоящее время снять напряжение помог бы простой шаг – открытый и прозрачный пересчет голосов с участием независимых наблюдателей, представителей всех кандидатов в президенты и общественности. «Мы призываем власти выпустить всех задержанных во время этой избирательной кампании, вся вина которых заключается в том, что они высказывают альтернативное мнение», – говорится в сообщении.

Купаловский театр в знак протеста принял решение приостановить показ спектаклей до разрешения действующей ситуации и инициировал процедуру объявления забастовки. «Очень надеемся на мирное разрешение ситуации и на то, что разум и закон в нашей стране победят», – отметили в театре.

Напомним, в четверг несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино. Также стало известно, что бастуют работники «Гродно Азот», «Керамин», «Белмедпрепарат», «Гродножилстрой», МАЗа, Белорусского металлургического завода.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».