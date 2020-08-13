США предложили Совбезу ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

Совбезу ООН представлен американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, сообщил источник в ООН.

Он сообщил, что «США выставили документ для голосования». Председательствующая в августе Индонезия должна назначить дату голосования, передает ТАСС.

При этом источник РИА «Новости» пояснил, что документ «внесен, но это еще не означает автоматического голосования».

Это уже третий вариант резолюции США. Он значительно короче предыдущих двух.

Сейчас СБ голосует письменно, так как работа осуществляется в удаленном режиме. После начала голосования члены СБ должны в течение суток передать сотрудникам секретариата свое решение.

Если председатель примет соответствующее решение, то голосование может пройти и в традиционном формате.

В соответствии с условиями ядерной сделки, эмбарго действует до 18 октября.

Эмбарго распространяется на танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты или ракетные системы или связанные с ними материальные средства, включая запасные части. Их можно поставлять только с одобрения СБ ООН.

Напомним, США заявили, что намерены не допустить покупку Ираном новых истребителей у России и Китая, если истечет срок действия оружейного эмбарго ООН.

Россия пообещала не дать США использовать СБ ООН для давления на Иран.