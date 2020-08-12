Мобильный интернет и соцсети разблокировали в Белоруссии

Работа мобильного интернета и социальных сетей, отключенных в Белоруссии с вечера воскресенья, возобновилась в Минске в среду утром.

Около 6.50 по местному времени (совпадает с московским) одновременно заработали все соцсети: Facebook, WhatsApp, Telegram и другие. Они были отключены с вечера воскресенья, 9 августа, когда в республике проходили выборы президента, передает РИА «Новости».

Тем временем в Белоруссии объявили о задержании координаторов массовых беспорядков.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно покинула страну и призвала сторонников прекратить уличные протесты. По мнению ее сторонников, на Тихановскую было оказано давление.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.

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