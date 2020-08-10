Туск призвал Лукашенко раскрыть фактические результаты выборов в Белоруссии

Глава Европейской народной партии, бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов в республике.

«Я призываю президента Лукашенко опубликовать фактические результаты вчерашнего голосования, прекратить насилие, вывести спецназ и немедленно освободить арестованных мирных демонстрантов», – написал Туск в своем Twitter.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.



Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики. Кроме того, штаб Тихановской уже подготовил жалобу в Центризбирком страны о нарушениях во время избирательной кампании по выборам главы государства.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД Белоруссии эту информацию опровергли.