Максим Фадеев написал песню «Прямо по сердцу» для выступления Shaman на «Интервидении»

Tекст: Денис Тельманов

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев стал автором конкурсной песни для Ярослава Дронова, более известного как Shaman, который представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», передает ТАСС.

В официальном Telegram-канале конкурса уточняется: «Создателем конкурсной песни для Shaman стал композитор, продюсер, обладатель множества наград и один из самых авторитетных музыкальных деятелей страны Максим Фадеев».

Песня носит лирический характер и получила название «Прямо по сердцу». Ожидается, что Shaman впервые исполнит композицию 7 июня на сцене юбилейной премии «Муз-ТВ 2025». Подчеркивается, что именно эта песня будет представлять Россию на «Интервидении».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ярослав Дронов (Shaman) заявлен представителем России на конкурсе «Интервидение» в Москве осенью 2025 года.

Клип на песню Shaman «Минута молчания» вышел в интернете перед премьерой нового фильма о Брестской крепости. Глава правительства Испании считал, что Израиль не должен был участвовать в европейском песенном конкурсе из-за решений о дисквалификации.