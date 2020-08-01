В России подтвердили 5,4 тыс. новых случаев коронавируса

Взгляд
1 августа, суббота  |  Последнее обновление — 10:40  |  vz.ru
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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

Нарком Литвинов искренне старался договориться о создании антигерманской коалиции - но не смог Иван Шагин/РИА Новости
Мог ли Советский Союз в 1939 году заключить не пакт Молотова – Риббентропа, а антигитлеровское соглашение с Францией и Великобританией? К каким результатам привел бы подобный план и что думали на этот счет в Москве, Лондоне и Париже? Шансы реализовать такой договор имелись, и об этом подробно рассказывают рассекреченные шифротелеграммы советских дипломатов.  Подробности...
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Запад отверг антироссийские намеки Минска

Российские граждане были задержаны в Белоруссии крайне грубыми методами «Телеканал 360»/Youtube
«Последний тиран Европы борется за свое выживание». Именно такими, и даже порой еще более жесткими словами отреагировала западная пресса на крупнейший скандал между Россией и Белоруссией – задержание десятков россиян в Минске. Если Лукашенко рассчитывал на то, что Запад одобрит его давление на Россию, он явно просчитался, и западные СМИ отчетливо дали ему это понять. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Долго ли продлится новое перемирие в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Начиная с 2014 года в Донбассе было уже более 20 перемирий. Бессрочных и с различными сроками окончания. Они часто носили красивые названия, к примеру, «хлебное» или «школьное» перемирие. Но все заканчивались одинаково – новой эскалацией конфликта. Подробности...

России пора становиться хранилищем памяти мира

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Если на Западе начнут перетруску и чистку музеев, библиотек и архивов, нужно предложить им отдавать все, что не кажется политкорректным, нам. Пусть мы станем в их глазах свалкой неполиткорректной рухляди. Ничего! Мы не гордые. Мы сложные. Подробности...
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У русской истории нет этнических границ

Сергей Мардан, публицист
Не нужно примерять на себя роль отправленного в отставку любовника. Россия – это скорее отец, который вырастил детей, и они решили жить своим домом. Отчего мы не перестаем оставаться роднёй. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    В России подтвердили 5,4 тыс. новых случаев коронавируса

    1 августа 2020, 10:40

    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявлено 5462 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 845 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5462 новых случая коронавируса в 83 регионах», при этом 24,8% не имели клинических проявлений болезни.

    Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки выздоровели 8 тыс. 114 человек.

    Всего в стране выявлено 845 тыс. 443 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 тыс. 58 летальных исходов, выздоровели 646 тыс. 524 человека.

    Накануне, 31 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5482. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 20.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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