В России подтвердили 5,4 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5462 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 845 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5462 новых случая коронавируса в 83 регионах», при этом 24,8% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки выздоровели 8 тыс. 114 человек.

Всего в стране выявлено 845 тыс. 443 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 тыс. 58 летальных исходов, выздоровели 646 тыс. 524 человека.

Накануне, 31 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5482. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 20.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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