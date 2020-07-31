В России подтвердили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5482 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 839 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5482 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 695, Свердловской области – 210, Ханты-Мансийском АО – 171.

Всего в стране выявлено 839 981 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 638 410 человек, из них 8755 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 161 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 13 963 человека.

Накануне, 30 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5509. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 27.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.