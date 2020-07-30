В России подтвердили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5509 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 834 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5509 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 678, Свердловской области – 215, Ханты-Мансийском АО – 172.

Всего в стране выявлено 834 499 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 629 655 человек, из них 9322 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 129 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 13 802 человека.

Накануне, 29 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5475. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 34.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.