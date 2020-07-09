Зеленский обвинил в проблемах Украины високосный год

Президент Украины Владимир Зеленский на деловой встрече в Черновицкой области заявил, что все трудности, с которыми страна столкнулась в 2020 году будут преодолены. При этом возникшие проблемы он частично списал на високосный год, сообщили местные СМИ.

В частности, Зеленский заявил, что не хочет характеризовать ситуацию с председателем Нацбанка Украины.

«О председателе Нацбанка. ... Я не хочу характеризовать эту ситуацию, но мне кажется, что все понимают ситуацию прекрасно. К чему хотел сказать, друзей у нас немного. … Людей, которые «помогают» из-за границы – их хватает. Но мы вас понимаем, знаем, сколько из-за этого курса украинских предприятий закрылись. И курс, и все остальное, COVID-19. Мы выйдем из этой ситуации, все стабилизируем. Такой, как говорится, самый сложный високосный год», – заявил украинский президент, передает UNN.

Напомним, в среду на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отставки главы государства Владимира Зеленского из-за несоблюдения им своих обещаний.

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