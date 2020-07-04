Тегеран заявил о безуспешных попытках урегулировать спор по СВПД

Иран шесть раз пытался запустить механизм урегулирования споров по ядерной сделке в связи с невыполнением своих обязательств США и европейскими участниками договора, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

«Не верьте ажиотажу. Иран запускал механизм по урегулированию споров в рамках ядерной сделки шесть раз», – цитирует Зарифа ТАСС.

Он пояснил, что к этим действиям Тегеран побудили нарушения условий соглашения со стороны США, Германии, Франции и Британии.

В субботу МИД России призвал участников Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) продолжать улаживать кризис, возникающий в ходе реализации плана, совместными усилиями.

В мае 2019 года Тегеран отказался от ряда обязательств по ядерной сделке, из которой США вышли в мае 2018 года. В сентябре 2019 года Иран заявил о решении накапливать отработанный уран, не исключив его обогащение до оружейного уровня в 20%.

5 января 2020 года правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. 10 февраля Иран заявил о готовности запустить реактор, способный производить оружейный плутоний.

22 апреля Иран объявил о выводе на орбиту первого военного спутника. В связи с этим госсекретарь Майк Помпео призвал СБ ООН рассмотреть действия Ирана на соответствие резолюции 2231. В МИД России подчеркнули, что запуск Ираном военного спутника не противоречит резолюции СБ ООН по иранской ядерной программе.