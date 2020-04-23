МИД: Запуск Ираном военного спутника не противоречит резолюции Совбеза ООН

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что запуск Ираном военного спутника не противоречит резолюции Совета безопасности ООН по иранской ядерной программе.

«Далеко не первый раз государство, грубо попирающее нормы международного права и нарушающее резолюцию СБ ООН 2231, пытается отвести от себя международное осуждение, обвиняя Иран бездоказательно в несоблюдении требований Совета безопасности. Подобные приемы мы квалифицируем как нечистоплотные, они давно себя дискредитировали, доказали свою полную несостоятельность. Это подтверждается результатами многочисленных дискуссий в СБ ООН по вопросам осуществления резолюции 2231», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Как известно, ни сама резолюция, ни Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы никак не ограничивает права и возможности Тегерана в плане освоения мирного космоса и развития соответствующих национальных программ», – добавила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства также уточнила, что Иран не разрабатывает баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие.

«Бесплодные попытки некоторых аналитиков в Вашингтоне подать дело так, будто иранские космические ракеты способны нести ядерное оружие – это, конечно, подтасовка, которая разбивается о реальность. В Иране нет, не было и, надеемся, никогда не будет ядерного оружия. Иран, как и призывает резолюция, не разрабатывает, не испытывает и не использует баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие, в отличие от США, которые что ни день, то удивляют мир новостями о планах по развитию своего ракетного ядерного потенциала», – сказала Захарова.



Она отметила, что на протяжении всех последних лет с момента заключения СВПД Иран до сих пор является наиболее проверяемым со стороны МАГАТЭ государством, ядерного оружия в стране обнаружено не было.

Напомним, в среду СМИ сообщили, что Иран якобы успешно вывел свой первый военный спутник на орбиту. Госсекретарь Майк Помпео призывал СБ ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника на соответствие резолюции 2231.

В Военно-воздушных силах США заявили, что отслеживают два объекта – спутник «Нур» и ступень ракеты «Касед» от космического пуска из Ирана.