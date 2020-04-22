Иран вывел на орбиту первый военный спутник

Иран успешно вывел свой первый военный спутник на орбиту, сообщает агентство Tasnim.

По его данным, спутник под названием «Нур» («Свет») был выведен на 425-километровую орбиту при помощи двухступенчатой ракеты-носителя «Касед» («Посланник») в среду утром, передает РИА «Новости».

Запуск проводит Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

Напомним, в феврале Иран неудачно запустил спутник «Зафар».

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