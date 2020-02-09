Иран неудачно запустил спутник «Зафар»

Иран запустил спутник дистанционного зондирования земли «Зафар» с помощью ракеты-носителя «Симорг», однако вывести его на орбиту не удалось, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

«Ракета-носитель успешно запустила в космос спутник «Зафар», однако ракета не смогла набрать необходимую скорость для того, чтобы вывести его на орбиту», – передает РИА «Новости» заявление минобороны Ирана.

В январе 2019 года запущенный Ираном спутник Payam не сумел достигнуть расчетной орбиты после запуска. В феврале, по данным СМИ, состоялся еще один неудачный космический запуск. В августе сообщалось о третьей неудаче.