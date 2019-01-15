Иранский спутник не смог выйти на орбиту

Запущенный Ираном спутник Payam не сумел достигнуть расчетной орбиты после запуска, сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми.

«Спутник успешно преодолел два из трех этапов», – цитирует ТАСС сообщение Джаруми в Twitter.

В 2017 году Иран успешно завершил испытания ракеты Simorgh, предназначенной для вывода на орбиту космических спутников. США, Великобритания, Германия и Франция заявляли, что запуск противоречит резолюции СБ ООН.