Иран заявил о готовности запустить реактор, способный производить оружейный плутоний

Иран готов запустить реактор в Араке в прежнем виде, когда можно производить оружейный плутоний, если его модернизация не ускорится, заявил глава Организации атомной энергии и вице-президент Ирана Али Акбар Салехи.

«В случае если перепроектировка тяжеловодного ректора в Араке не будет ускорена, Иран готов запустить прежний реактор», – сказал Салехи в ходе встречи в Вене с главой организации атомной энергии Китая, передает РИА «Новости».

Реактор в Араке в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД) 2015 года должен быть переоборудован так, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония.

Первоначально модернизацией реактора занимались США и Китай, но после выхода Вашингтона из ядерной сделки в 2018 году работы ведут Великобритания и Китай.

Напомним, 5 января 2020 года правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. В ответ на это в ЕС заявили о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном.