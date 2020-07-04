Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане

В Дагестане прошли похороны заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба Нурмагомедова, сообщили в пресс-службе администрации Кизилюртовского района.

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили селе Кироваул, передает ТАСС.

На похоронах были «родственники, друзья семьи покойного», сообщили власти района. В Кироваул прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров с членами регионального правительства. Кадыров «выразил соболезнования» семье Абдулманапа Нурмагомедова, после чего «делегация из Чечни уехала».

В середине мая Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у его отца выявлен коронавирус. Тогда же сообщалось, что тренера подключали к аппарату ИВЛ.

Соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова выразил российский президент Владимир Путин.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор также выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову, которому проиграл бой в 2018 году.